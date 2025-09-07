El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños En 2024 se quitaron la vida ocho personas de entre 15 y 29 años, una cifra que superó a los accidentes de tráfico

El suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños de 15 a 29 años. Solo en 2024 ocho se quitaron la vida tras días marcados por el dolor. Se fueron para dejar de sufrir, un hecho que cada vez es más habitual y que en los últimos años se ha convertido en un problema que además de sanitario es social.

Son cifras que preocupan y que se hacen más visibles a pocas horas del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre. Los casos van en aumento (en 2023 fueron seis) y en 2024 ya han superado a las muertes que se producen por accidentes de tráfico (fueron seis en este tramo de edad), tumores (cuatro) y enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (cuatro), según el INE en su estadística de defunciones según la causa de muerte.

Datos provisionales de suicidios en 2024 31 60 Total nacional Extremadura 3.846 91 78 13 85,7% 14,2% Un suicidio cada cuatro días Datos provisionales de suicidios en 2024 31 60 Total nacional Total Extremadura 3.846 91 Un suicidio cada cuatro días 78 13 85,7% 14,2% Datos provisionales de suicidios en 2024 Provincia de Cáceres: 31 Un suicidio cada cuatro días Provincia de Badajoz: 60 Total nacional Total Extremadura 3.846 91 85,7% 14,2% 78 13 Datos provisionales de suicidios en 2024 Provincia de Cáceres: 31 Un suicidio cada cuatro días Provincia de Badajoz: 60 78 13 Total nacional Total Extremadura 3.846 91 85,7% 14,2%

En total, el año pasado hubo 37 jóvenes extremeños de entre 15 y 29 años que fallecieron y más del 20% fueron por suicidios. A nivel nacional, la situación se repite. Las cifras de 2024 indican que se quitaron la vida 209 menores de 25, lo que supone quince más que un año antes. Es un aumento de casi el 8%.

Tras estas cifras hay realidades que conocen de cerca los profesionales especialistas en salud mental. «Hay mucho volumen de consultas de menores de edad con pensamientos suicidas e intentos autolíticos. Desde que empezamos a detectar que esto estaba sucediendo ha ido a peor», explica el psiquiatra Luis Martín Recuero, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Extremadura y coordinador del equipo de Salud Mental en el área de Navalmoral de la Mata. Asegura que es habitual que haya menores ingresados en los hospitales extremeños con pensamientos autolíticos. «En lo últimos años ha aumentado la incidencia tanto en adultos como jóvenes», añade.

Redes sociales

«Los niveles de tolerancia a la frustración y de resiliencia cada vez son menores. En redes sociales hay incluso grupos en los que te enseñan a aliviar el dolor produciéndote otro dolor. Hace tiempo, en La Vera tuvimos grupos de niños que por redes sociales se ponían en contacto con otros para contar su experiencia a la hora de cortarse cuando tenían, por ejemplo, ansiedad», recuerda Recuero.

024 Línea de ayuda Es una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados. Es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas los 365 días del año. La línea 024 no pretende reemplazar ni ser alternativa a la consulta presencial con un profesional sanitario cuando sea necesaria.

Y es que «es habitual ver cada vez más ansiedad en jóvenes», añade el psiquiatra. «Parece que a nuestros hijos los educa ahora Internet. Pasan casi más tiempos con las redes sociales que con sus padres», lamenta tras apuntar que la pandemia de la covid-19 no ha sido la causa de que se den más casos relacionados con los problemas de salud mental, sino que «con ella dieron la cara».

Pero cómo detectar que estamos ante un posible suicidio. «La señal más evidente es cuando alguien te cuenta que tiene un plan o una forma para hacerlo. También cuando sospechas que está acumulando medicamentos en casa, cuando hay cambios de humor repentino, descuida la higiene o hace despedidas de amigos y seres queridos, así como poner al día testamentos o seguros de vida. Eso sí, cada persona es un mundo», apunta Recuero. Para ayudar lo mejor es hablar. «Está más que demostrado que escuchar de manera empática ayuda mucho», concluye.

Ampliar Estrategias contra el suicidio. María Díaz

Ampliar Falsas creencias sobre el suicidio. María Díaz

Tumores

En Extremadura, en los últimos siete años 41 jóvenes extremeños en el tramo de edad de 15 a 29 se han quitado la vida, una cifra que supera a las muertes por tumores (38) y se acerca a las producidas por accidentes de tráfico (42). En este tiempo en España más de 1.500 jóvenes se suicidaron.

Precisamente, en ese grupo de edad, el que alude a los que no pasan de los 30 años, la preocupación es mayor, pues se observa un claro incremento respecto a los cuatro años anteriores. En 2021 fueron tres los jóvenes que se quitaron la vida.

Esta cantidad de adolescentes que se suicidan tiene también un claro sesgo de género. Ellos son más. De los ocho que se produjeron en Extremadura, cinco fueron hombres y tres mujeres, una situación que se repite si se tiene en cuenta la cifra total de personas que se quitaron la vida en esta región.

En 2024 fueron 91 personas. El número vuelve a subir después de que en 2023 se rompiera la tendencia al alza, cuando hubo 83. De ellos, 78 fueron hombres y 13 mujeres. En la provincia de Badajoz fueron 60 y en la de Cáceres 31. Por grupos de edad, la mayor incidencia se dio en quienes tenían entre 45 y 54 años, con un total de 28 suicidios. Le siguen los que tienen entre 65 y 69, con 12 muertes, y los jóvenes de 15 a 29, con ocho.

91 extremeños se quitaron la vida en 2024 y la mayor incidencia se dio en el grupo de edad de 45 a 54 años

La cifra de suicidios en Extremadura en 2024 es una de las más altas de los últimos años. En 2019, antes de que estallara la covid, fueron 79 los extremeños que se suicidaron. Ya en la pandemia, el peor año fue 2022, con 96; seguido de 2020 con 92.

Si se tiene en cuenta a toda la población, el suicidio se sitúa como la tercera causa de muerte no natural en Extremadura, solo por detrás del ahogamiento, sumersión y sofocación accidental (106) y otros accidentes (98), según la última estadística del INE.

Los especialistas apuntan a las redes sociales y la falta de tolerancia a la frustración como posibles factores que influyen

Llama la atención que el suicidio, un problema que no para de crecer en los últimos años y sobre el que asociaciones de pacientes y especialistas en Psiquiatría y Psicología ya han alertado de su incremento, supera a los muertos por accidentes de tráfico (en 2024 hubo 39) o a las caídas accidentales (55). Pero esto es solo la punta del iceberg, pues los expertos aseguran que detrás de cada suicidio consumado se calcula que hay 20 intentos.

Un plan especial

La gran preocupación de la sociedad española por el aumento de las autolisis en la última década, especialmente entre los más jóvenes, explica que el Consejo de Ministros aprobase el pasado junio entregar a las autonomías casi 18 millones de euros para empezar a poner en marcha las actuaciones acordadas en el primer plan estatal de prevención del suicidio.

Entre las principales líneas de acción que pretende financiar la subvención del Ministerio de Sanidad está la reforma de las urgencias en los hospitales generales para mejorar la accesibilidad y la aceptación de personas en crisis de salud mental, así como crear dispositivos comunitarios de prevención.

La Junta ha puesto en marcha un programa para ayudar a quienes sufren duelo por suicidio y formar a los profesionales

Asimismo, la Junta realiza proyectos de promoción de la salud mental y prevención del suicidio. En este sentido, el Servicio Extremeño de Salud (SES) lleva años desarrollando varias iniciativas como el denominado Código Suicidio 2.0, un protocolo que articula y organiza la atención sanitaria dirigida a personas que están en riesgo. Establece grados de peligrosidad y una atención inmediata en los casos graves.

Además, el SES participa en proyectos enmarcados en los Planes de Acción en Salud Mental 2022-2024 y 2025-2027 así como en el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027. El organismo autonómico impulsa y asesora programas municipales y locales, que en los últimos años han dado resultados positivos y se han convertido en un pilar fundamental para la prevención desde distintos ámbitos de la sociedad. En casos de malestar emocional, también está operativo el teléfono gratuito de 'Extremadura Responde' (900 060 101), un servicio de ayuda psicológica on line para atender a jóvenes de entre diez y 30 años, a sus familiares y otras personas allegadas, así como a profesionales del ámbito educativo que trabajen con menores.

Entre las iniciativas más recientes destaca el proyecto 'Extremadura Acompaña', impulsado por la Subdirección de Salud Mental del SES con el objetivo de ayudar a quienes sufren duelo por suicidio y formar a los profesionales de la red de salud mental. Dicho plan de formación ya ha llegado a más de 120 especialistas.