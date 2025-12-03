Programa de actividades navideñas para mayores, niños y barrios en Don Benito

E. Domeque Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La concejalía de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha presentado el programa navideño centrado en todos los colectivos, con especial atención a la infancia, las personas mayores y los barrios. Cita destacada será el Fin de Año infantil, el 28 de diciembre, en la plaza de España. Será este año bajo el título 'Baila la Navidad' y se realizará en colaboración con varias asociaciones.

En los barrios serán dos las iniciativas, los días 18 y 19 de diciembre. El primer día se celebrará la convivencia navideña 'Café gitano', con dulces típicos en la plazoleta del Cíjara. Y el día 19, el barrio de La Piedad acogerá una zambomba flamenca, con churros y chocolate. La jornada incluirá un taller de bolas navideñas y actuaciones de artistas como Alfonso Serrano, Manuel Amaya, Carmen Tena o el grupo Bravía Flamenca, entre otros.

Como en años anteriores, la música navideña también llegará a las residencias de mayores, con actuaciones los días 15 y 17 de diciembre en los centros Alonso de Mendoza, Santa Teresa de Jornet, El Encinar de las Cruces y el Hospital San Antonio.