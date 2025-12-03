HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DON BENITO

Programa de actividades navideñas para mayores, niños y barrios en Don Benito

E. Domeque

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La concejalía de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha presentado el programa navideño centrado en todos los colectivos, con especial atención a la infancia, las personas mayores y los barrios. Cita destacada será el Fin de Año infantil, el 28 de diciembre, en la plaza de España. Será este año bajo el título 'Baila la Navidad' y se realizará en colaboración con varias asociaciones.

En los barrios serán dos las iniciativas, los días 18 y 19 de diciembre. El primer día se celebrará la convivencia navideña 'Café gitano', con dulces típicos en la plazoleta del Cíjara. Y el día 19, el barrio de La Piedad acogerá una zambomba flamenca, con churros y chocolate. La jornada incluirá un taller de bolas navideñas y actuaciones de artistas como Alfonso Serrano, Manuel Amaya, Carmen Tena o el grupo Bravía Flamenca, entre otros.

Como en años anteriores, la música navideña también llegará a las residencias de mayores, con actuaciones los días 15 y 17 de diciembre en los centros Alonso de Mendoza, Santa Teresa de Jornet, El Encinar de las Cruces y el Hospital San Antonio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  6. 6 Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  9. 9 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  10. 10 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Programa de actividades navideñas para mayores, niños y barrios en Don Benito