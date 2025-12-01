HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ESPARRAGOSA DE LARES

Procesión por Santa Catalina en Esparragosa de Lares

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

JOSÉ GONZÁLEZ. Ayer se celebró la fiesta de Santa Catalina como patrona de la parroquia. Después de la misa vespertina se efectuó la procesión acompañada de las 'hachas' y cencerros. A su término, como es tradicional, se encendieron las hachas de gamonitas y las luminarias en distintos rincones del pueblo por las peñas y pandillas o familias que se alargan hasta la madrugada con las migas y las pitarras correspondientes. Los chicos corretean con ellas y al final se plantan para ser saltadas con el mejor oficio de cada uno.

