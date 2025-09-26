Almendralejo revive el Romanticismo con noche de las velas, ruta teatralizada y premio a los vestidos de época

Paco Galeano Almendralejo Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:09 Comenta Compartir

La Ruta del Romanticismo de Almendralejo celebra su cifra redonda del veinte aniversario dando más protagonismo al público y premiando la participación de los vecinos que quieran involucrarse de lleno en esta recreación del Romanticismo español, con Carolina Coronado y José de Espronceda como anfitriones. La Fiesta de Interés Turístico Regional se despliega desde el miércoles 24 con una programación repleta de contenidos variados que espera llenar las calles de la capital de Tierra del Barros hasta la madrugada del domingo 28 de septiembre.

Es la primera edición que abandona los calores primaverales para intentar abrazar las temperaturas más livianas de los primeros días de otoño.

La cita de este año recibió el bautismo durante la semana en el Hospital Centro Vivo de Badajoz con la presencia del concejal de Acción y Promoción Cultural, Domingo Cruz, y varias vecinas ataviadas con ropa de época que formarán parte de la celebración. El diputado de Deporte, Cultura y Juventud, Ricardo Cabezas, representó a la Diputación pacense, principal apoyo económico junto con la Junta de la fiesta.

Programa variado

En cuanto a la programación, destacan las actividades consolidadas y que forman la columna vertebral de la recreación. Como la noche de las velas, que contará con la participación de la Orquesta del Romanticismo (ODR) y el actor Pedro Casablanc, que recitará piezas de Carolina Coronado y José de Espronceda; el Romantik Punk para los jóvenes, que se celebrará entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado en el parque de Santa Clara con la participación de la Orquesta de Músicos de Almendralejo (OMA) y varios Djs.

El sábado 27, jornada que concentra la mayoría de actividades, contará también con un mercadillo artesanal, las actuaciones en la calle de la Banda Municipal de Música y la Coral de Almendralejo, una ruta teatralizada y varios talleres para los más pequeños. Por la tarde, previo a la noche de las velas, se celebrará un paseo romántico que incluye otra de las novedades de esta edición. Se trata de la pasarela romántica que premiará a la gente mejor caracterizada.

La vigésima edición de la Ruta Literaria concluirá ya en la madrugada del domingo con un recital poético a cargo del actor local Miguel Rodríguez en la parroquia de la Purificación, con lecturas del poema 'El cuervo'.