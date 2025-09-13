Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias

Lucio Poves Los Santos de Maimona Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:12 | Actualizado 12:27h. Comenta Compartir

La misma puerta del cuartel de la Guardia Civil en Los Santos de Maimona fue el escenario de una pelea entre varios vecinos del municipio. El atercado en la localidad pacense tuvo lugar este pasado jueves a mediodía cuando una de las personas implicadas acudió a las dependencias de la Benemérita para interponer una denuncia contra alguno de los otros presuntos intervinientes en la trifulca. No se saben muy bien las causas que motivaron la disputa, pero la Cuardia Civil confirma a este periódico que momentos antes, dentro del acuartelamiento, se habían formalizado denuncias cruzadas de unos contra otros. Al parecer por un asunto relacionad con tráfico.

Al percatarse del cariz que tomaban los acontecimientos, y ya con la pelea montada en la puerta, los agentes que estaban de servicio en el interior del cuartel salieron a calmar los ánimos. Al dispositivo desplegado para disolver la pelea también se unieron agentes de Tráfico de la Guardia Civil y una dotación de la Policía Local del municipio.

En estos momentos la Benemérita mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido.