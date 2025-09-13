HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del guartel de Los Santos de Maimona. HOY
Los Santos de Maimona

Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias

Guardia Civil y Policia Local tuvieron disuelven un altercado entre varios vecinos de Los Santos de Maimona que se enzarzaron en una disputa

Lucio Poves

Los Santos de Maimona

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:12

La misma puerta del cuartel de la Guardia Civil en Los Santos de Maimona fue el escenario de una pelea entre varios vecinos del municipio. El atercado en la localidad pacense tuvo lugar este pasado jueves a mediodía cuando una de las personas implicadas acudió a las dependencias de la Benemérita para interponer una denuncia contra alguno de los otros presuntos intervinientes en la trifulca. No se saben muy bien las causas que motivaron la disputa, pero la Cuardia Civil confirma a este periódico que momentos antes, dentro del acuartelamiento, se habían formalizado denuncias cruzadas de unos contra otros. Al parecer por un asunto relacionad con tráfico.

Al percatarse del cariz que tomaban los acontecimientos, y ya con la pelea montada en la puerta, los agentes que estaban de servicio en el interior del cuartel salieron a calmar los ánimos. Al dispositivo desplegado para disolver la pelea también se unieron agentes de Tráfico de la Guardia Civil y una dotación de la Policía Local del municipio.

En estos momentos la Benemérita mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  2. 2 La Junta pagará 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas por la falta de transporte escolar
  3. 3 La prensa internacional pone el foco en una bodega extremeña con apellido argentino
  4. 4 La carretera Cáceres-Badajoz sufrirá un corte de cuatro horas este sábado
  5. 5 Un coche se incendia en la entrada a Badajoz por la BA-20 y provoca retenciones
  6. 6 Más de 630 personas aspiran a las 68 plazas de policía local en los ayuntamientos extremeños
  7. 7

    Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar
  8. 8 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  9. 9 La presión policial se intensifica contra las redes de drogas en la provincia de Badajoz
  10. 10 El regreso del chef extremeño reconocido en la élite mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias

Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias