Dos policías locales reaniman a un vecino de Los Santos que se desplomó en la calle Rubén Darío Jiménez Aguza y Francisco Javier Gómez Domínguez practicaron la reanimación cardiovascular hasta que llegaron los servicios médicos

El alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado Barroso, recibe a los agentes de la Policía Local, Rubén Darío Jiménez Aguza y Francisco Javier Gómez Domínguez

Lucio Poves Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:44 | Actualizado 12:10h.

Dos policías extremeños reanimaron a un hombre que se desplomó en plena calle en Los Santos de Maimona. El alcalde de la localidad pacense, Manuel Lavado Barroso, recibió este jueves a los dos agentes de la Policía Local que el pasado 4 de septiembre asistieron al vecino. Antonio Serrano sufrió un desvanecimiento en plena calle y rápidamente acudieron a lugar los agentes Rubén Darío Jiménez Aguza y Francisco Javier Gómez Domínguez. Tras ser alertados por una ciudadana, los agentes se personaron en el lugar y comenzaron a realizar la reanimación cardiopulmonar al varón, de unos 84 años, hasta que llegaron los servicios médicos del SES.

Agradecimientos

El regidor Manuel Lavado ha transmitido, en nombre de los santeños, a los dos agentes municipales su felicitación y agradecimiento por esta intervención, que ha hecho extensiva a toda la plantilla de la Policía Local.

Durante este encuentro los agentes, que estaban acompañados por su subinspector jefe, Francisco Javier López Castro, han insistido en que su misión es ayudar al ciudadano, y que, aunque en esta ocasión se haya personificado en estos dos agentes, el trabajo diario es fruto de todo el equipo de policías, que está totalmente comprometidos con la ciudadanía.

La Plantilla de la Policía Municipal cuenta en la actualidad, tras las últimas incorporaciones, con una plantilla de 16 efectivos: 1 jefe, 14 agentes y 1 agente en segunda actividad.