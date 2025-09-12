HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado Barroso, recibe a los agentes de la Policía Local, Rubén Darío Jiménez Aguza y Francisco Javier Gómez Domínguez HOY

Dos policías locales reaniman a un vecino de Los Santos que se desplomó en la calle

Rubén Darío Jiménez Aguza y Francisco Javier Gómez Domínguez practicaron la reanimación cardiovascular hasta que llegaron los servicios médicos

Lucio Poves

Lucio Poves

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:44

Dos policías extremeños reanimaron a un hombre que se desplomó en plena calle en Los Santos de Maimona. El alcalde de la localidad pacense, Manuel Lavado Barroso, recibió este jueves a los dos agentes de la Policía Local que el pasado 4 de septiembre asistieron al vecino. Antonio Serrano sufrió un desvanecimiento en plena calle y rápidamente acudieron a lugar los agentes Rubén Darío Jiménez Aguza y Francisco Javier Gómez Domínguez. Tras ser alertados por una ciudadana, los agentes se personaron en el lugar y comenzaron a realizar la reanimación cardiopulmonar al varón, de unos 84 años, hasta que llegaron los servicios médicos del SES.

Agradecimientos

El regidor Manuel Lavado ha transmitido, en nombre de los santeños, a los dos agentes municipales su felicitación y agradecimiento por esta intervención, que ha hecho extensiva a toda la plantilla de la Policía Local.

Durante este encuentro los agentes, que estaban acompañados por su subinspector jefe, Francisco Javier López Castro, han insistido en que su misión es ayudar al ciudadano, y que, aunque en esta ocasión se haya personificado en estos dos agentes, el trabajo diario es fruto de todo el equipo de policías, que está totalmente comprometidos con la ciudadanía.

La Plantilla de la Policía Municipal cuenta en la actualidad, tras las últimas incorporaciones, con una plantilla de 16 efectivos: 1 jefe, 14 agentes y 1 agente en segunda actividad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  7. 7 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  8. 8

    Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos policías locales reaniman a un vecino de Los Santos que se desplomó en la calle

Dos policías locales reaniman a un vecino de Los Santos que se desplomó en la calle