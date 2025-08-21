El origen del incendio en Casas de Don Pedro tuvo lugar en el interior de una planta fotovoltaica

R. H. Jueves, 21 de agosto 2025, 13:01 Comenta Compartir

El origen del incendio en Casas de Don Pedro del pasado mes de junio tuvo lugar en el interior de una planta fotovoltaica por el sobrecalentamiento en una caja de seguimiento de los paneles solares, por lo que la Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad, encargado de la central de producción eléctrica. Por otra parte, la Benemérita también ha esclarecido un conato de fuego en Herrera del Duque del pasado martes, deteniendo a un residente en la localidad por provocarlo de manera intencioanda.

Desde el pasado mes de junio, el Seprona invetigaba en el incendio originado en las proximidades de las instalaciones de la planta fotovoltaica de Casas de Don Pedro, ubicada en el paraje conocido por 'Las Trescientas y Navalallegua'.

Las condiciones meteorológicas motivaron que el fuego se propagara con rapidez y ante la proximidad de viviendas aisladas e instalaciones ganaderas, se declaró el nivel 1 de peligrosidad.

El fuego afectó a unas 800 hectáreas de pasto, siembras, encinar y monte bajo. Los daños fueron denunciados en dependencias oficiales por una decena de afectados.

En la extinción del mismo, participaron cuatro helicópteros, dos avionetas y un hidroavión, 15 camiones motobombas y sus cuadrillas, agentes del medio natural y técnicos, servicios sanitarios, personal del Ayuntamiento de Valdecaballeros y patrullas de la Guardia Civil. Horas después, se dio por controlado.

Los agentes pudieron determinar, a través de la investigación e inspección pericial en la zona, que el incendio tuvo lugar en el interior de una planta fotovoltaica por el sobrecalentamiento en una caja de seguimiento de los paneles solares, y se propagó debido a la falta de la correcta aplicación de los planes de prevención de incendios forestales de la central de energía solar.

Ante ello, se han instruido diligencias como investigado al encargado de la central de producción eléctrica, vecino del mismo municipio.

Conato de incendio en Herrera del Duque

En la mañana de este pasado martes, la Guardia Civil tuvo conocimiento de un conato de incendio originado en un zarzal del camino de La Umbría del término municipal de Herrera del Duque, que afectó a un tramo de la cuneta. El fuego quedó extinguido poco después gracias a la rápida intervención del propietario de una parcela próxima.

En este caso, se determinó que el origen del incendio era intencionado, ya que se aplicó directamente una llama para provocar el foco. Por ello, se ha identificado al supuesto autor, un vecino de la localidad, que fue detenido. De momento se desconocen las posibles motivaciones.

Las diligencias instruidas por ambos incendios han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque.