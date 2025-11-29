HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FUENTE DEL MAESTRE

La Nueva Peña flamenca Silverio organiza hoy una comida-convivencia en Fuente del Maestre

Redacción

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Nueva Peña Silverio de Arte Flamenco de Fuente del Maestre (Badajoz) ha organizado una comida-convivencia que se celebrará este sábado 29 de noviembre, a partir de las 14.30 horas, en el Hotel-Restaurante La Sierra de la localidad.

En esta convivencia participarán también la Peña Flamenca 'Solera Extremeña', de Villafranca de los Barros, y la Peña Flamenca 'Juan Carlos Sánchez', de Ribera del Fresno.

La jornada contará también con diferentes actividades como un bingo, y con la actuación de los cantaores Pedro Peralta y María Metidieri, acompañados por el guitarrista Luis González y la bailaora Paqui Plata.

Está prevista la asistencia de unas 300 personas, según informan desde la peña local, y todos los actos se llevará a cabo en La Sierra.

