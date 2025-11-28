HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Musical solidario de la Cofradía del Cristo en Los Santos de Maimona

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

LUCIO POVES. La Cofradía del Cristo de las Misericordias ha organizado un musical solidario con el objetivo de recaudar fondos para la restauración de su ... Imagen Titular. Mañana, a las 20.00 horas en el Teatro Cine Monumental, se ofrecerá el espectáculo 'Voces sin etiquetas', que estrenan en la localidad la soprano Ana Cadaval y el tenor Pedro Gómez, con Antonio Henares al piano. Las entradas, a 8 euros, se podrán adquirir en las tiendas Dospies de Los Santos de Maimona, Zafra y Villafranca, y mañana en la taquilla.

