Musical solidario de la Cofradía del Cristo en Los Santos de Maimona
Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00
LUCIO POVES. La Cofradía del Cristo de las Misericordias ha organizado un musical solidario con el objetivo de recaudar fondos para la restauración de su ... Imagen Titular. Mañana, a las 20.00 horas en el Teatro Cine Monumental, se ofrecerá el espectáculo 'Voces sin etiquetas', que estrenan en la localidad la soprano Ana Cadaval y el tenor Pedro Gómez, con Antonio Henares al piano. Las entradas, a 8 euros, se podrán adquirir en las tiendas Dospies de Los Santos de Maimona, Zafra y Villafranca, y mañana en la taquilla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión