Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares El cura villanovense ejerció en Esparragosa de Lares, Higuera de Vargas, Táliga y Badajoz y Olivenza

R. H. Domingo, 31 de agosto 2025, 13:26

Ha fallecido el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares. El párroco ha perdido la vida este domingo 31 de agosto a causa de un infarto, a los 68 años de edad. Molina Olivares ejercía de párroco en la comarca pacense de La Siberia desde hacía dos décadas. Llevaba 19 años desempeñando funciones sacerdotales en Esparragosa de Lares y 18 de ellos como administrador parroquial de Sancti Spiritus.

Ordenado sacerdote en 1988, era natural de Villanueva de la Serena y cursó sus estudios en el Seminario de San Dámaso de Madrid, entrando en la Congregación Hijos de la Caridad. Llegó a la Arquidiócesis Mérida-Badajoz en 1990 para desempeñar su labor pastoral como vicario parroquial de la de Santa Engracia de Badajoz y párroco de San Francisco de Olivenza y San Rafael de Olivenza, una labor que desempeñó durante 6 años, indica en nota de prensa la Archidiócesis pacense. «En 1994 Claudio Molina se incardinó definitivamente en nuestra diócesis», añade.

En 1996 fue nombrado párroco de Higuera de Vargas y Táliga, donde estuvo 10 años, hasta que en 2006 pasó a ser párroco de Esparragosa de Lares y en 2007, administrador parroquial de Sancti Spiritus.

Funeral

El funeral se celebrará este lunes, 1 de septiembre, a las 11.30 horas, en la parroquia de San Francisco, en Villanueva de la Serena. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala 2 del Tanatorio Lolín, de la misma localidad.