Moción para que el centro de salud de Los Santos de Maimona pase a llamarse 'Guillermo Fernández Vara'
Lucio Poves
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
El grupo de concejales socialistas del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona ha presentado una moción para que sea debatida en pleno y en la ... que solicita que el nuevo centro de salud de Los Santos sea denominado 'Guillermo Fernández Vara'. Entre otras razones porque fue el propio Fernández Vara quien en su etapa de presidente impulsó definitivamente un proyecto muy deseado por los vecinos.
«El nuevo Centro de Salud de Los Santos de Maimona es un testimonio vivo de su compromiso inquebrantable con la sanidad y con nuestro pueblo, una obra que él impulsó con convicción», apuntan.
El acuerdo será remitido a al Servicio Extremeño de Salud que son las competentes para ello y a su familia. También proponen llevar a cabo un acto institucional con ocasión del descubrimiento del rotulo que lleve su nombre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión