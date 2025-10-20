Moción para que el centro de salud de Los Santos de Maimona pase a llamarse 'Guillermo Fernández Vara'

El grupo de concejales socialistas del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona ha presentado una moción para que sea debatida en pleno y en la ... que solicita que el nuevo centro de salud de Los Santos sea denominado 'Guillermo Fernández Vara'. Entre otras razones porque fue el propio Fernández Vara quien en su etapa de presidente impulsó definitivamente un proyecto muy deseado por los vecinos.

«El nuevo Centro de Salud de Los Santos de Maimona es un testimonio vivo de su compromiso inquebrantable con la sanidad y con nuestro pueblo, una obra que él impulsó con convicción», apuntan.

El acuerdo será remitido a al Servicio Extremeño de Salud que son las competentes para ello y a su familia. También proponen llevar a cabo un acto institucional con ocasión del descubrimiento del rotulo que lleve su nombre.