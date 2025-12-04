El ministro Ángel Torres visita la fosa clandestina del cementerio de Villanueva de la Serena Se han excavado cinco fosas y se han podido recuperar 38 cuerpos de represaliados republicanos

Laura Gutiérrez, directora de la actual intervención en la fosa del cementerio de Villanueva, le explica al ministro Ángel Torres algunos de los hallazgos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha participado este jueves en dos actos en Extremadura: uno en Badajoz y otro en Villanueva de la Serena.

El primero de ellos ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno, ubicada en la capital pacense, con alumnos del CEIP Mirador del Cerro Gordo y ha estado dedicado a la Constitución, que se conmemora el próximo sábado 6 de diciembre. Torres se ha dirigido a los alumnos y les ha animado «a defender los derechos a la igualdad, la educación, la vivienda y la libertad de expresión que consagra nuestra Carta Magna, en su 47º aniversario», según señalafuentes del ministerio en nota de prensa.

El ministro también ha destacado que la escuela es el mejor lugar para «aprender a valorar y a cuidar nuestra democracia», ha señalado. Asimismo, ha querido explicar a los niños y niñas de este centro extremeño, las «diferencias entre vivir en democracia y vivir en dictadura, ya que, durante el franquismo, no todos y todas tenían los mismos derechos», ha enfatizado.

También les ha explicado que «la educación pasó de ser laica, gratuita y sin segregación por sexos en la II República, a dividir a los niños y niñas, que no podían estudiar en el mismo aula, durante la dictadura», destaca la nota ministerial.

Trabajos en la fosa del cementerio de Villanueva de la Serena.

Visita a una fosa en Villanueva

Tras el encuentro con los alumnos pacenses, el ministro se ha dirigido después al municipio de Villanueva de la Serena, donde, «entre 2016 y 2024, se han excavado cinco fosas en el cementerio municipal y se han podido recuperar 38 cuerpos de represaliados republicanos. Se han analizado lo restos de 12 personas y el compromiso es hacerlo con los 26 restantes», sostiene el ministerio.

Torres ha expresado el deseo del Gobierno de continuar con las exhumaciones: «Hemos recuperado en fosas, cunetas y pozos restos de cerca de 10.000 personas y quedan susceptibles de exhumar otras 10.000 personas. Este es un trabajo que debería ser reconocido por todos los demócratas, para cerrar heridas de una contienda que nunca se debió producir, una Guerra que jamás debieron vivir nuestros antepasados», ha recordado. «Y ahora toca preservar la democracia y una manera de preservarla, sin duda, es dar dignidad, reparación, justicia y no repetición a los hechos que ocurrieron entonces. Mi reconocimiento a las asociaciones y particulares que trabajan por la memoria democrática», ha añadido.

Inocencia Solomando, miembro de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena, ha agradecido al ministro que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática vaya a costear los análisis de ADN de las últimas 26 víctimas exhumadas este año.

La fiscalía

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Badajoz acudió el pasado 6 de noviembre a la fosa que ha visitado este jueves el ministro e inició diligencias para recopilar información sobre el hallazgo de medio centenar de cuerpos, asesinados presuntamente tras la Guerra Civil.

«Están atados de las manos, hacinados y con disparos en la cabeza», explicaba a HOY Laura Gutiérrez, directora de la actual intervención en esta zona donde se ha trabajado en varias campañas desde el año 2016. Se cree que fueron asesinados al mismo tiempo. Además de los restos óseos, en la fosa también se pueden observar otros elementos como suelas de zapatos.

«Desde septiembre estamos trabajando en esta fosa que contiene al menos los restos de 23 víctimas, es el hallazgo más importante hasta la fecha en Villanueva de la Serena», detallaba a este diario Gutiérrez. «Esta visita de la fiscalía es algo importante y también único, aunque no debería serlo», concluía.

Ella fue una de las personas que acompañó al fiscal en su visita para iniciar unos trámites para determinar la relevancia penal. «Uno de ellos tiene hasta seis disparos en la cabeza, no es solamente un tiro de gracia, se ve cierto ensañamiento», detallaba al fiscal.