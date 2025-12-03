María Galván conquista el concurso de Talentos de Valverde de Leganés

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

F. NEGRETE. El concurso de Talentos Fevalpop 2025 de Valverde de Leganés volvió a demostrar por qué es una de las grandes citas culturales del calendario local y comarcal. En su decimotercera edición, la Casa de la Cultura se vistió de gala para acoger un espectáculo de arte con actuaciones de música, baile y humor. Esta edición contó con 15 espectáculos llegados de distintos puntos de la región. Tras una velada repleta de talento, la victoria fue para María Galván, que se alzó con el Premio Absoluto Talentos Fevalpop 2025, dotado en 500 euros.