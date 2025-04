José María Ramírez: «Derribar una puerta con una máquina es un atentado, un delito de odio»

«Derribar una puerta con una máquina es un atentado, un delito de odio, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre». Así ... ha calificado José María Ramírez Morán, alcalde de Almendralejo, el suceso ocurrido en la madrugada del lunes al martes, cuando un joven de 20 años destrozó la fachada de la sede de los socialistas con una retroexcavadora. «Me preocupa la situación actual. No es vandalismo, no es gamberrismo, no es fruto de un reto. Decir eso es pretender blanquear lo que ha pasado», ha añadido el regidor.

Temas

Almendralejo