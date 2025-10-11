HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ESPARRAGALEJO

José Antonio López, nuevo académico de la Academia Europea de Doctores

S. Gómez

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

José Antonio López Guerrero, doctor en Ciencias Biológicas, catedrático de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid y descendiente de Esparragalejo, ha ingresado como académico de número de la Real Academia Europea de Doctores. El esparragalejano recibe un nuevo reconocimiento a su trayectoria profesional, marcada por la investigación, la docencia y la divulgación.

La ceremonia ha tenido lugar en la academia nacional. López Guerrero abrió el acto con el discurso ‘Los virus como motor de vida y evolución’ y le ha respondido la académica de número y vicepresidenta María Àngels Calvo.

López Guerrero ha recordado en su discurso los aspectos personales que le llevaron a formarse como virólogo y sus estudios en Alemania, a raíz de la emigración familiar en la década de los años 60.

José Antonio López Guerrero fue propuesto para recibir la Medalla de Extremadura en 2022. Ha sido pregonero de las fiestas de Esparragalejo y el parque que está frente a la Casa de la Cultura lleva su nombre, por el orgullo que siente por ser esparragalejano.

