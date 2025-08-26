Investigan a dos vecinos de Azuaga por cazar de manera furtiva en una finca de Monterrubio de la Serena

R. H. Martes, 26 de agosto 2025, 10:25

La Guardia Civil investiga a dos vecinos de la localidad pacense de Azuaga por cazar de manera furtiva en una finca del término municipal pacense de Monterrubio de la Serena.

La investigación se inició a primeros del mes de julio tras la denuncia del propietario de la finca monterrubiense, quien manifestaba que cazadores furtivos se adentraban en su propiedad causándole daños a las especies cinegéticas de caza mayor.

Dentro de los dispositivos de servicio establecidos en el terreno por la Guardia Civil del Puesto y la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Castuera, observaron a un vehículo sospechoso transitando por la zona. Ante la presencia de los agentes emprendió la fuga dejando el automóvil abandonado en la finca colindante.

De las gestiones practicadas, muestras recogidas y visionado de imágenes, se pudo averiguar la implicación de dos vecinos de Azuaga.

Los dos hombre, tras adentrarse en la finca mediante escalo en diferentes ocasiones, habrían abatido con un rifle tres muflones para apoderarse de los trofeos «si eran de su agrado», abandonando los cuerpos de los animales en el mismo terreno cinegético sometido a régimen especial.

Con las pruebas incriminatorias, a mediados este mes de agosto se les instruyó diligencia como presuntos autores del delito relativo a la protección de la flora y fauna, al cazar los muflones de manera furtiva sin autorización, recogido en el artículo 335 del Código Penal, que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Castuera.

Otros dos investigados de Fuenlabrada de los Montes

En otra actuación no relacionada llevada a cabo por la Patrulla del Seprona de Herrera del Duque el pasado sábado, también han instruido diligencias como investigados a otros dos vecinos de Fuenlabrada de los Montes como presuntos autores de un delito de caza.

En esta ocasión, los agentes los sorprendieron en un paraje del término municipal de Garbayuela, cazando en la modalidad de espera o aguardo en un terreno no permitido, catalogado como Zona de Caza Limitada.

Personas que, en los días previos, habían estado proporcionando alimento a los animales para atraerlos.