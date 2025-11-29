HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ALBURQUERQUE

Impulsan un proyecto agroturístico de seis millones en la dehesa comunal de Alburquerque

Pablo Cordovilla

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Alburquerque ha dado luz verde a la tramitación de un proyecto agroturístico de gran envergadura en los terrenos comunales de Los Baldíos. La iniciativa está respaldada por un grupo inversor asiático con una inyección económica de 6 millones de euros y prevé el acotamiento de 24,14 hectáreas para actividades turísticas, educativas y de recuperación de la cultura agrosilvopastoril tradicional.

Según el alcalde, Manuel Gutiérrez, el plan contempla la rehabilitación de dos antiguos cortijos en ruinas ubicados cerca de Los Riscos de Higüela, con una oferta que estará dirigida al mercado asiático.

El Consistorio mantiene abiertas las negociaciones relativas al alquiler de las parcelas y la creación de empleo, y está pendiente de la autorización definitiva de los acotamientos, del cambio de uso de suelo, de agrícola a agroturístico, por parte de la Junta de Extremadura.

El proyecto busca integrar el turismo de naturaleza con actividades formativas y actuaciones de restauración ambiental en este entorno de alto valor paisajístico.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta apuesta tiene como fin ampliar la oferta turística de Alburquerque, atraer nuevos perfiles de visitantes y generar oportunidades económicas en el medio rural, además de contribuir a la recuperación ambiental de la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Impulsan un proyecto agroturístico de seis millones en la dehesa comunal de Alburquerque