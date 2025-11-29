Impulsan un proyecto agroturístico de seis millones en la dehesa comunal de Alburquerque

Pablo Cordovilla Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alburquerque ha dado luz verde a la tramitación de un proyecto agroturístico de gran envergadura en los terrenos comunales de Los Baldíos. La iniciativa está respaldada por un grupo inversor asiático con una inyección económica de 6 millones de euros y prevé el acotamiento de 24,14 hectáreas para actividades turísticas, educativas y de recuperación de la cultura agrosilvopastoril tradicional.

Según el alcalde, Manuel Gutiérrez, el plan contempla la rehabilitación de dos antiguos cortijos en ruinas ubicados cerca de Los Riscos de Higüela, con una oferta que estará dirigida al mercado asiático.

El Consistorio mantiene abiertas las negociaciones relativas al alquiler de las parcelas y la creación de empleo, y está pendiente de la autorización definitiva de los acotamientos, del cambio de uso de suelo, de agrícola a agroturístico, por parte de la Junta de Extremadura.

El proyecto busca integrar el turismo de naturaleza con actividades formativas y actuaciones de restauración ambiental en este entorno de alto valor paisajístico.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta apuesta tiene como fin ampliar la oferta turística de Alburquerque, atraer nuevos perfiles de visitantes y generar oportunidades económicas en el medio rural, además de contribuir a la recuperación ambiental de la zona.