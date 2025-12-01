HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ALBURQUERQUE

El IES Castillo de Luna de Alburquerque recauda 1.600 euros para dos alumnos filipinos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

P. CORDOVILLA. El instituto Castillo de Luna de Alburquerque recaudó 1.602 euros en apoyo a dos de sus alumnos, Delfin y Emerald, de nacionalidad filipina, cuyas familias han sufrido las devastadoras consecuencias de los recientes tifones que azotaron su país. La iniciativa, impulsada por la dirección del centro, tenía como objetivo aliviar la difícil situación de las familias de los estudiantes, quienes han perdido sus hogares y medios de vida. El director del centro, Jesús Gamero, coordinó la colocación de huchas solidarias en las diferentes aulas y dependencias para facilitar la participación de toda la comunidad educativa. Delfin y Emerald cursaban el ciclo formativo de Producción Agroecológica, pero la emergencia familiar les obligó abandonar las clases.

