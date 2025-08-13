Historia, tradición y espectáculo se dan cita en la XII edición de la Zaragutía Mora en Alconchel

Redacción Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:05 | Actualizado 09:12h. Comenta Compartir

Mañana Alconchel se sumergirá en la historia y la leyenda con la celebración de la XII Zaragutía Mora, una cita que mezcla recreación medieval, espectáculo y tradición popular.

Organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación de Badajoz, asociaciones y vecinos, la fiesta rememora los siglos XII al XV, cuando la villa y su castillo vivieron invasiones islámicas y la posterior Reconquista. En el centro de esta celebración se encuentra la figura legendaria de la Zaragutía Mora, un personaje que aún perdura en el imaginario popular. La leyenda cuenta que esta figura fantasmagórica vaga por las rocas del Castillo de Miraflores buscando a quienes quieran profanar el tesoro moro que ella guarda. Aunque en realidad la Zaragutía es una planta maloliente que crece en los roquedos y laderas del castillo, en esta fiesta se transforma en una figura femenina que simboliza la relación de amor y guerra entre cristianos y musulmanes.

La presentación oficial de la XII edición contó con la presencia de Abel González, diputado provincial, Óscar Díaz, alcalde de Alconchel, Manuel Piñana en representación de la Asociación Amigos de Alconchel, y Esmara Piñana, de la comparsa Stanmajaras. El diputado remarcó el firme compromiso con el mundo rural y con todas las actividades que se llevan a cabo en los pueblos de la provincia. «Este tipo de eventos son una herramienta esencial para el desarrollo de nuestros municipios».

El programa de actividades ofrece visitas guiadas al castillo, pasacalles temáticos, charlas, representaciones teatrales, entre otros.