HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El herido ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena. HOY

Herido un hombre de 42 años tras caer de un tejado en Villanueva de la Serena

Se está investigando si se trata de un accidente laboral

R.H.

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:40

Comenta

Un hombre de 42 años ha resultado herido este mediodía en la avenida Chile de la localidad pacense de Villanueva de la Serena tras caer de un tejado.

El Centro de Atención de urgencias y Emergencias 112 Extremadura detalla que recibió una llamada telefónica minutos después de las 14.00 horas en la que se alertaba de la caída de una persona de un tejado.

Desde el Centro de Emergencias 112 Extremadura se activaron a los efectivos sanitarios, que se desplazaron en una ambulancia medicalizada y dieron traslado a la víctima al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. El hombre sufre una fractura de miembro inferior y se encuentra en «estado menos grave», señala el 112.

Además de los sanitarios hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Nacional y bomberos.

El informe del 112 Extremadura apunta que se está «pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, por lo que se ha activado protocolo de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura», finaliza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  4. 4 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  5. 5 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  8. 8

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización
  9. 9 Extremadura se moviliza por la detención de la Flotilla
  10. 10 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido un hombre de 42 años tras caer de un tejado en Villanueva de la Serena

Herido un hombre de 42 años tras caer de un tejado en Villanueva de la Serena