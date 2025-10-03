Herido un hombre de 42 años tras caer de un tejado en Villanueva de la Serena Se está investigando si se trata de un accidente laboral

El herido ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

R.H. Viernes, 3 de octubre 2025, 17:40

Un hombre de 42 años ha resultado herido este mediodía en la avenida Chile de la localidad pacense de Villanueva de la Serena tras caer de un tejado.

El Centro de Atención de urgencias y Emergencias 112 Extremadura detalla que recibió una llamada telefónica minutos después de las 14.00 horas en la que se alertaba de la caída de una persona de un tejado.

Desde el Centro de Emergencias 112 Extremadura se activaron a los efectivos sanitarios, que se desplazaron en una ambulancia medicalizada y dieron traslado a la víctima al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. El hombre sufre una fractura de miembro inferior y se encuentra en «estado menos grave», señala el 112.

Además de los sanitarios hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Nacional y bomberos.

El informe del 112 Extremadura apunta que se está «pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, por lo que se ha activado protocolo de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura», finaliza.