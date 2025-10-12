Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera

R. H. Domingo, 12 de octubre 2025, 21:36 Comenta Compartir

Un hombre de 69 años ha resultado herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en la muñeca en una finca de La Codosera.

El varón, que también tiene heridas en el codo y el antebrazo, ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 16.56 horas de este domingo.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

Este domingo, otro hombre ha resultado herido grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera. El incidente ha ocurrido cerca de la una de la tarde. El varón ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres. Hasta el lugar del suceso se ha desplazado un helicóptero del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del PAC de Villanueva de la Vera y efectivos de la Guardia Civil.

