Sucesos de Extremadura

Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera

El varón herido, de 58 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres

R. H.

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:47

Un hombre de 58 años ha resultado herido grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera.

El varón ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 12.51 horas de este domingo.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado un helicóptero del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del PAC de Villanueva de la Vera y efectivos de la Guardia Civil.

