¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?
Rotonda en la que se ha producido el atropello. Google Maps

Herido grave un octogenario tras ser atropellado en una rotonda en Aljucén

Según detalla el 112 Extremadura, la víctima ha resultado politraumatizada y trasladada al Hospital de Mérida

R.H.

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:27

Un hombre de 86 años ha resultado herido grave tras ser atropellado en Aljucén sobre las 21.00 horas.

Según el parte emitido por el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, el accidente ha ocurrido en la rotonda que conecta la A-66 con la N-630 en la localidad pacense.

Como resultado del atropello, la víctima ha resultado politraumatizada, por lo que tras ser atendida por los servicios sanitarios fue trasladada hasta el Hospital de Mérida.

Al lugar del siniestro se trasladaron una ambulancia medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) con base en Mérida y agentes de la Guardia Civil de Tráfico del subsector de Badajoz.

