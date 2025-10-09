HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carretera EX-363, que une Talavera la Real con La Albuera. GOOGLE MAPS
Accidente labroal

Herido grave un hombre al volcar un camión cuando realizaba maniobras de descarga cerca de Talavera la Real

La víctima de 51 años resultó politraumatizada

R.H.

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:17

Comenta

Un hombre de 51 años ha resultado herido grave tras un accidente laboral cerca de Talavera la Real.

El suceso ha tenido lugar en una finca cuando un camión ha volcado cuando realizaba maniobras de descarga del vehículo, a la altura del punto kilométrico 6 de la carretera regional EX-363, que une Talavera la Real con La Albuera, según indica la Guardia Civil.

Según detalla el informe del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 Extremadura, la centralita recibió una llamada a las 20.15 horas de este miércoles en la que avisaba de un accidente. Rápidamente se movilizaron desde el 112 dos ambulancias, una medicalizada y otra desde el PAC de la localidad talaverana, además de agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los sanitarios, tras atender al hombre que se encontraba politraumatizado, dieron traslado a la víctima hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

