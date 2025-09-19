Herida una mujer de 42 años tras un accidente en Don Benito

R. H. Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:34 Comenta Compartir

Una mujer de 42 años ha resultado herida este viernes tras un accidente en Don Benito. Según informa el 112 Extremadura, el incidente ha tenido lugar a las 15.04 horas en el cruce de la calle Consuelo Torres con la calle Sierpes.

La afectada ha sido trasladada en estado leve al Hospital Don Benito-Villanueva tras sufrir una fractura de miembro inferior.

Se han desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada de Emergencia y una patrulla de la Policía Local.

En la madrugada de este viernes, dos jóvenes de 24 y 19 años resultaron heridos tras una salida de vía en un camino próximo a Villafranco del Guadiana.

El hombre, de 24 años, sufre un trauma en el hombro y se encuentra en estado leve; y la mujer, de 19, un trauma en la cadera y está en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 3.25 horas. Ambos han sido trasladados al hospital Universitario de Badajoz.