HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos en Extremadura

Herida una mujer de 42 años tras un accidente en Don Benito

La afectada es trasladada en estado leve al Hospital Don Benito-Villanueva tras sufrir una fractura de miembro inferior

R. H.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:34

Una mujer de 42 años ha resultado herida este viernes tras un accidente en Don Benito. Según informa el 112 Extremadura, el incidente ha tenido lugar a las 15.04 horas en el cruce de la calle Consuelo Torres con la calle Sierpes.

La afectada ha sido trasladada en estado leve al Hospital Don Benito-Villanueva tras sufrir una fractura de miembro inferior.

Se han desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada de Emergencia y una patrulla de la Policía Local.

En la madrugada de este viernes, dos jóvenes de 24 y 19 años resultaron heridos tras una salida de vía en un camino próximo a Villafranco del Guadiana.

El hombre, de 24 años, sufre un trauma en el hombro y se encuentra en estado leve; y la mujer, de 19, un trauma en la cadera y está en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 3.25 horas. Ambos han sido trasladados al hospital Universitario de Badajoz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  2. 2

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  3. 3 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  4. 4 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  5. 5 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  6. 6 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  7. 7

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  8. 8 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  9. 9 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  10. 10 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herida una mujer de 42 años tras un accidente en Don Benito

Herida una mujer de 42 años tras un accidente en Don Benito