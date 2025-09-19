HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Dos heridos tras una salida de vía en un camino próximo a Villafranco del Guadiana

El accidente ha tenido lugar en la madrugada de este viernes

R. H.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:52

Dos jóvenes de 24 y 19 años han resultado heridos en la madrugada de este viernes tras una salida de vía en un camino próximo a Villafranco del Guadiana.

El hombre, de 24 años, sufre un trauma en el hombro y se encuentra en estado leve; y la mujer, de 19, un trauma en la cadera y está en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 3.25 horas. Ambos han sido trasladados al hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una de Soporte Vital Básico, un equipo médico del PAC de Talavera la Real y efectivos de la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  3. 3

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  4. 4 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  5. 5 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  8. 8

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  9. 9

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»
  10. 10

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos heridos tras una salida de vía en un camino próximo a Villafranco del Guadiana

Dos heridos tras una salida de vía en un camino próximo a Villafranco del Guadiana