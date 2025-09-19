Dos heridos tras una salida de vía en un camino próximo a Villafranco del Guadiana

R. H. Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:52 | Actualizado 08:06h. Comenta Compartir

Dos jóvenes de 24 y 19 años han resultado heridos en la madrugada de este viernes tras una salida de vía en un camino próximo a Villafranco del Guadiana.

El hombre, de 24 años, sufre un trauma en el hombro y se encuentra en estado leve; y la mujer, de 19, un trauma en la cadera y está en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 3.25 horas. Ambos han sido trasladados al hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una de Soporte Vital Básico, un equipo médico del PAC de Talavera la Real y efectivos de la Guardia Civil.

