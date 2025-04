Guardiola inaugura hoy el Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo

HoyPaco Galeano Miércoles, 20 de marzo 2024, 08:15 | Actualizado 10:06h. Comenta Compartir

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, será la encargada de inaugurar a las 12.00 horas del mediodía el Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura. La cita más importante para los sectores del vino y la aceituna en la región llega a su edición número 23 este año y se desarrollará hasta el viernes en el palacio que lleva su nombre en la capital de Tierra de Barros.

Iberovinac acogerá a más de 60 empresas de ambos sectores, algunas de ellas de fuera de la región y del país, en sus algo más de 3.000 metros cuadrados que ha preparado Infetiba, el órgano que organiza la feria y que este año está capitaneado por su nuevo presidente Antonio Ortiz Alcántara. Según datos de la organización más del 90% de expositores repite de la edición anterior, y la intención de cara a 2025 es la de abrir el certamen a empresas del sector que pertenezcan a otras denominaciones de origen.

Hasta el viernes se puede disfrutar de un amplio abanico de actividades, que incluyen presentaciones de productos o proyectos por parte de los expositores, además de talleres, mesas redondas, catas, o misiones comerciales, como la que organiza para este primer día Extremadura Avante.

También habrá tiempo estos días para la entrega de los diferentes galardones que promueve la organización del salón y del homenaje póstumo que se le realizará a la enóloga extremeña Isabel Mijares.

En la presentación Saúl del Amo, concejal de Infetiba, señaló sobre el objetivo que no es otro que «consolidar la cultura del vino, de la aceituna y del aceite como productos agroalimentarios transversales a la gastronomía, a la cultura y al turismo». También añadió –cuestionado por el número de expositores– que están contentos, ya que consideran que se sigue avanzando. «No a pasos agigantados, pero poco a poco consideramos que seguimos dando el valor que tiene que tener esta feria».

A Rúa

Quien no faltará a la cita es el concello orensano de A Rúa, con el que Almendralejo mantiene un hermanamiento desde hace años. Será en un stand que cede su Ayuntamiento a la DO Valdeorras y a la Ruta do Viño. En él estarán representadas un total de 14 bodegas.

Además una de las novedades más importantes que aportan a esta edición es una cata mañana jueves que correrá a cargo de la bodega Alan del Val y la presentación del documental 'Covas de Valdeorra', que tendrá lugar también este jueves desde las 12.30 horas en el salón de actos del recinto ferial.