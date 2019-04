La Guardia Civil trata de frenar una oleada de robos en Cabeza del Buey La joyería asaltada está junto a un supermercado. : / HOY En pocos días han sido asaltados un estanco, un taller, el colegio y hasta las dependencias de la Policía Local E. F. V. Lunes, 29 abril 2019, 21:20

La Guardia Civil de Cabeza del Buey trabaja desde la pasada semana en el esclarecimiento de la inusual oleada de robos y atracos que ha sufrido la localidad en el plazo de pocos días. El hecho que más alarma causó fue el cometido en la Joyería Arias, que se encuentra en la avenida Nuestra Señora de Belén, en pleno centro del municipio.

Ese establecimiento fue asaltado a las 13.30 horas del pasado martes por un hombre que esgrimía un cuchillo. Pilar Vicente García de la Trenada ha explicado que en ese momento se encontraba en el negocio acompañada por su suegra, una mujer de 92 años que apenas ve. «De pronto oímos un golpe y vimos que entraba un encapuchado con una navaja. Me la puso a un centímetro del pecho y me obligó a darle todo el dorado que tenía en el mostrador».

El valor de lo sustraído no fue importante, puesto que no eran joyas auténticas, pero sí el susto. «La suerte es que mi suegra consiguió pedir auxilio. El delincuente huyó perseguido por un par de vecinos, pero no pudieron darle alcance».

Detuvieron a un vecino por su supuesta relación con los robos, pero quedó en libertad con cargos

Aunque llevaba su rostro cubierto, algunos testigos creyeron identificarlo. Eso permitió que la Guardia Civil detuviera el pasado jueves a una persona. No ha trascendido qué cargos pesan contra él, por lo que se desconoce si solo ha sido acusado del intento de atraco o se le imputan también otros robos.

Durante la madrugada del martes al miércoles de la semana pasada también fue asaltado 'El palacio del pollo asado', que está en el interior del parque que rodea la avenida Nuestra Señora de Belén. El delincuente forzó una puerta y se coló en el interior para sustraer el dinero de la máquina tragaperras, el tabaco, los altavoces y la caja registradora.

Pero el robo que mayor extrañeza causó fue el cometido la siguiente noche en la oficina de la Policía Local de la plaza de la Fuente, donde están también la Casa de la Cultura y las oficinas bancarias. Los policías estaban realizando una ronda nocturna cuando alguien rompió la puerta de cristal y sustrajo una mochila y un teléfono móvil propiedad de los agentes. Esa misma noche fue asaltado el colegio público Muñoz Torrero, del que fueron sustraídos varios monitores, una televisión y una máquina para plastificar.

En días anteriores también robaron, aprovechando las horas de mediodía, en los talleres Capilla. Se llevaron los 900 euros que había en la caja registradora.

La alcaldesa de Cabeza del Buey, Ana Belén Valls Muñoz, no oculta su sorpresa por los robos, pero lanza un mensaje de tranquilidad. «La Guardia Civil está trabajando bien para resolver los hechos, debemos tener confianza y no olvidar que se trata de algo inusual. Cabeza del Buey es una localidad muy tranquila y no debemos crear alarma».