Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra La Dirección General de Tráfico señala nivel rojo desde Los Santos de Maimona hasta la localidad segedana

La Dirección General de Tráfico tiene activo desde las 9.30 horas de este sábado un aviso de nivel rojo en su página web por retención en la circulación, con tráfico difícil en los accesos de Zafra. Concretamente, la congestión viaria afecta la carretera regional EX-101 desde el punto kilométrico 0 en Los Santos de Maimona hasta Palomar Navas, en el kilómetro 8, ya cerca de la localidad segedana.

La retención se debe a las obras por la circunvalación de Zafra que se llevan a cabo y por la gran afluencia de personas que quieren asistir a la Feria Internacional Ganadera y 572 Tradicional de San Miguel, que se inauguró este jueves.

«Desde que salí de Los Santos de Maimona, he recorrido dos kilómetros en media hora», cuenta un conductor a HOY.

Ampliar El acceso al Polígono Industrial Los Caños a través del Puente Aragón en la EX-101 permanece cerrado. L.P.

Accesos alternativos

Precisamente para evitar las retenciones, el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona publicó un comunicado esta semana sobre el acceso a la feria, que se celebra del 2 al 7 de octubre. «Una cita que cada año congrega a miles de visitantes y un importante aumento de vehículos entre Los Santos de Maimona y Zafra», señalaba.

«La carretera EX – 101, que conecta Los Santos de Maimona con Zafra permanecerá abierta durante los días de feria, pero los vehículos deberán llegar hasta la rotonda del toro para acceder al polígono, ya que, debido a las obras que se están ejecutando de la variante de la carretera N-432 Badajoz-Granada, el acceso al Polígono Industrial Los Caños a través del Puente Aragón permanecerá cerrado», explicaba el Consistorio.

El motivo del mensaje del Ayuntamiento era evitar complicaciones en el tráfico y avisar a los conductores que circulen por la A-66 en dirección a Los Santos de Maimona para luego llegar a Zafra que existen otras alternativas desde la localidad santeña que permitirán a su vez aligerar el tráfico en la EX – 101.

Ampliar Obras en la EX-101 en el acceso a Zafra. L.P.

«Se han establecido dos rutas alternativas que llegan hasta el conocido como 'cruce de la muerte', en la confluencia de la Nacional 630 Gijón-Sevilla; y la Nacional 432 Badajoz-Granada. Desde este punto podrán continuar hasta Zafra y estacionar en los aparcamientos habilitados del polígono industrial sin tener que circular por la EX – 101», insistían.

«Para evitar atascos y embotellamientos en la carretera hacia Zafra y en la rotonda del toro, se recomienda a los conductores de Los Santos de Maimona cuya intención sea estacionar en los amplios aparcamientos habilitados en el polígono industrial 'Los Caños', que opten por estas alternativas, ya que, aunque la distancia sea un poco más larga, el acceso a dicho recinto se prevé más rápido y fluido», finalizaba el comunicado.