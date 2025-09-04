HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Santísimo Cristo de las Misericordias de Fuente del Maestre. HOY

Fuente del Maestre celebra la procesión extraordinaria del Cristo de las Misericordias con una ópera-rock

Los vecinos representarán 'Jesucristo Superstar' en la plaza de toros en vísperas de la bajada de la venerada talla desde su camarín

A. Murillo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:38

Fuente del Maestre se prepara para vivir un intenso fin de semana. El próximo domingo 7 de septiembre tendrá lugar la procesión extraordinaria del Santísimo Cristo de las Misericordias, una talla que este año baja de su camarín para el desfile procesionar organizado con motivo del Año Jubilar.

Uno de los platos fuertes de la celebración religiosa en la localidad pacense será la representación del espectáculo 'Jesucristo Superstar', que tendrá lugar este viernes y el sábado en la plaza de toros. La cita ya ha agotado todas las entradas y la recaudación de las 1.600 entradas vendidas se destinará a la Asociación Oncológica Extremeña, según anunció el alcalde Juan Antonio Barrios.

Esta adaptación de la famosa ópera–rock de Camilo Sesto es un proyecto de teatro colectivo. Bajo la dirección de José Luis Zambrano, discípulo del fallecido director y dramaturgo extremeño Isidro Leyva, habitantes del pueblo se convierten en actores  para dar vida a los protagonistas de la historia de Jesús. 

La trama se desarrolla en nueves escenarios distintos dentro del coso, con la actuación en directo de la Coral Gran Maestre, dirigida por María José Morgado, un cuerpo de baile con coreografías diseñadas para este montaje.

Con motivo del desfile procesional, «de gran importancia para la localidad», el Ayuntamiento ha trazado un itinerario y la Policía Local ha establecido una serie de restricciones para garantizar el buen trascurso del solemne evento religioso.

Limitaciones al tráfico

De esta forma, distintas zonas del municipio estarán afectadas por la prohibición de estacionamiento, además de sufrir cortes de tráfico. Se trata de las siguientes vías: Plaza de España, Espíritu Santo, Tetuán, Corredera, San Juan, Corredera, Tronera, Cristo, Duarte, Capellanes, San Lázaro, Parque Virgen de la Cabeza, parte delantera del antiguo Matadero, Martianes, Ronda, Buensuceso, Plaza del Padre Javier, Mármol, Alcudia, Buensuceso (rotonda de la mano), Pilar, Ramón y Cajal, Frailes, plaza de San Francisco, Bullones, Angera, Plaza de La Concepción, San Pedro y Plaza de España (Parroquia).

No se podrá estacionar en esas zonas desde las 20:00 horas del sábado 6 de septiembre. El domingo, a partir de las 7:00 horas, tendrán lugar los distintos cortes de tráfico, excepto en los lugares, en los que el corte a la circulación se realizará en el momento de paso de la procesión y durante el tiempo imprescindible, informa el consistorio

