Finaliza la reforma de la plaza de la Libertad de Esparragalejo
S. GÓMEZ.
Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00
Ha finalizado la reforma de la plaza de la Libertad, realizada por Proyectos y Obras PROJECO, S.L. El presupuesto de la obra ha sido ... de 213.462,16 euros y ha estado financiada en un 70% por la Diputación de Badajoz, dentro del Plan de Reto Demográfico 2024, y en un 30% por el Consistorio. Los trabajos de reforma comenzaron en mayo. Con esta iniciativa, se mejora la accesibilidad y eficiencia energética de esta plaza, que se abrió al público el pasado viernes, sin inauguración oficial, debido a la proximidad de las elecciones del 21-D.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión