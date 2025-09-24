El Festival Jorgazo Rock ofrecerá más de diez horas de música gratuita en Cabeza La Vaca

El cartel del Festival Jorgazo Rock se ha presentado este miércoles en la Diputación de Badajoz.

El Festival Jorgazo Rock llegará este año a su décima edición el próximo 18 de octubre, cuando ofrecerá más de diez horas de música grauita en la localidad pacense de Cabeza La Vaca.

Organizado por la Asociación Jorgazo Rock, el certamen alcanza así su décima edición con el objetivo de reivindicar la diversidad cultural, el mundo rural y la lucha social.

Como viene siendo habitual, el certamen tendrá lugar en el paraje natural de Fuente Lunara, con entrada gratuita, y en esta edición, contará con diez actuaciones, las cuales arrancarán a partir de las 13,00 horas, de estilos musicales como el rap, el punk o el metal.

Bandas participantes

En concreto, las actuaciones comenzarán con los onubenses Delirium Clownico Cirkabaret Musikal y su espectáculo de circo, teatro, músico y humor.

A continuación, participarán Vila Mc Yeuh, River Hakes, Bellotaris Fallecidos, Kaña Bambú, Ermitaño, Chicalapapa, 26/H, Ehta Gente, y Gatos Lokos, que pondrá el broche final con su rave, informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

