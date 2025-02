El exsecretario del Ayuntamiento de Acedera es condenado por un delito de falsedad documental

Estrella Domeque Jueves, 15 de septiembre 2022, 18:59 | Actualizado 21:46h. Comenta Compartir

El ex secretario municipal del Ayuntamiento de Acedera, Esteban Escobar, aceptó este jueves una condena de 2.700 euros de multa, diez meses a razón de nueve euros diarios, y diez meses de inhabilitación para el empleo en cargo público tras reconocer ser autor de un delito de falsedad documental por imprudencia grave. También se le condena al pago de las costas del proceso.

Así, el juicio previsto para este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida, no llegó a celebrarse tras el acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía que ha sido aceptado por Izquierda Unida Extremadura, la única acusación popular personada en el proceso. La Comisión Colegiada del partido se reunió este miércoles durante más de tres horas para analizar el citado acuerdo y decidir si se aceptaba o no. Finalmente, optaron por posicionarse a favor ya que, dicen, la condena declara además la nulidad de toda la documentación que dio lugar a la denuncia.

De esta manera, aseguran, se abre el camino para que el Ayuntamiento de Acedera pueda recuperar la titularidad de los terrenos municipales vendidos al empresario, también condenado, José Antonio Viceira. No obstante, la reversión de esos terrenos depende de otro procedimiento judicial, en este caso por la vía civil, aún pendiente de resolución. Desde IU Extremadura se muestran satisfechos por la condena, aunque echan en falta una mayor severidad en la misma.

Decepción en la alcaldesa de Acedera

Sin embargo, la noticia no ha sido bien recibida por parte de la alcaldesa de Acedera, Nadia Ruiz, que durante esta semana llegaba incluso a iniciar un encierro en el Ayuntamiento de este municipio pacense para posicionarse en contra de este acuerdo. «La sensación es agridulce porque no se ha hecho justicia porque esa falsificación no se hizo de manera imprudente», sostiene, «pero yo no he podido participar ni dar mi opinión y para darla ha tenido que ser encerrándome en el Ayuntamiento».

Nadia Ruiz únicamente coincide con IU Extremadura, partido al que perteneció hasta finales de 2019, en que la condena debía haber sido más severa. «Es insuficiente, pero al menos ha sido condenado y se le ha obligado a confesar un delito», concluye la alcaldesa que recuerda que el Ayuntamiento ya tiene una sentencia a su favor, aunque ha sido recurrida, para la reversión de los terrenos.

Temas

Juicios

Acedera

Juzgados