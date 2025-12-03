El encendido de las luces navideñas se inaugurará el próximo viernes en Zafra

Ana Magro Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Zafra presentó el lunes el programa de actividades diseñado para celebrar la Navidad y que dará comienzo este viernes, 5 de diciembre, con la inauguración de la iluminación navideña desde la Plaza Grande.

Este día, está previsto que las actividades comiencen a las 19.00 horas con el espectáculo de magia 'Las ferfladas del Barquilla', a cargo de Fernando Flores y Sergio Barquella, y que dará paso sobre las 20.00 horas al momento del encendido de la iluminación navideña en las plazas y calles zafrenses.

El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre la compañía de teatro Wonderland representará en el teatro, a las 18.30 horas, su nueva obra 'Ozma de Oz. En busca de la ciudad Esmeralda', un espectáculo solidario a beneficio de AFADE.

El teatro volverá el fin de semana siguiente, el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre de la mano de Exteatro Mini, que volverá a representar su adaptación de la obra 'El Mago de Oz', a las 19.30 horas.

El 22 de diciembre se hará entrega en el ayuntamiento de los premios de la Ruta de Belenes y del Concurso de Balcones.