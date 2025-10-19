Dos personas atendidas por Cruz Roja en el incendio de la fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara Los efectivos de Cruz Roja han realizado, hasta el momento, dos asistencias de carácter leve en el incendio industrial en San Vicente de Alcántara

Irene Toribio Domingo, 19 de octubre 2025, 22:35

Los efectivos de Cruz Roja han tenido que realizar, hasta el momento, dos asistencias de carácter leve durante el incendio industrial ocurrido este sábado en San Vicente de Alcántara. Una fábrica de corcho ha empezado a arder de forma descontrolada desde primera hora de la tarde de este domingo.

La última actualización, a través del equipo de Cruz Roja, señala que ninguna persona ha resultado afectada y que han realizado dos asistencias de carácter leve. Además, gestionan avituallamiento para medio centenar de intervinientes, asegurando que los equipos presentes cuenten con los recursos necesarios mientras desarrollan su labor en una noche que se espera complicada.

Incendio en una fábrica de corchos

La alarma ha saltado pasadas las cuatro de la tarde en la empresa Granulex, especializada en todo tipo de granulados de corcho. Las llamas consumen una nave cubierta y un patio en el que había montones de este material a la espera de ser tratado.