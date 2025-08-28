HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Hospital Tierra de Barros, en Almendralejo. HOY

Sucesos

Dos hombres heridos en una salida de vía en la EX-334 cerca de Palomas

Ambos han sido trasladados al hospital Tierra de Barros de Almendralejo

R. H.

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:38

Dos hombres de 77 y 81 años han resultado heridos en la mañana de este jueves en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la EX-334 cerca de la localidad pacense de Palomas.

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el siniestro ha consistido en una salida de vía en el kilómetro 2 de la citada carretera.

Como consecuencia, dos varones han resultado heridos. Según las primeras valoraciones realizadas por los equipos sanitarios desplazados al lugar del suceso, el hombre de 81 años ha sufrido un golpe en la cabeza leve y el de 77 años registraba un dolor lumbar. Ambos han sido trasladados al hospital Tierra de Barros de Almendralejo en estado leve.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de bomberos de los parques de Hornachos y Villafranca de los Barros para rescatar a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el interior del vehículo.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazó un equipo de Soporte Vital Básico, médicos del consultorio de Palomas, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y equipos de mantenimiento en carreteras.

