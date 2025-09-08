Dos heridos, uno de ellos grave, por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo Una de las víctimas ha sido trasladada con pronóstico grave, por trauma craneal e intoxicación por gases, hasta el Hospital de Mérida

M. S. A. Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:10 | Actualizado 16:00h. Comenta Compartir

Dos personas han resultado afectadas cuando realizaban trabajos en los depositos de tratamiento de vino de Viñaoliva en Almendralejo.

Según recoge el parte del Centro de Emergencias 112 de Extremadura, cerca de las 12.30 de este lunes han recibido una llamada sobre este accidente de trabajo en las instalaciones de la cooperativa agroalimentaria Viñaoliva.

Uno de los heridos, de 50 años, ha sido derivado al Hopsital Tierra de Barros, en estado menos grave, por intoxicación por gases. La otra víctima ha sido trasladada con pronóstico grave, por trauma craneal e intoxicación por gases, hasta el Hospital de Mérida.

Según explican los bomberos a este periódico, podría ser una intoxicación por anhídrido carbónico, procedente de la fermentación de la uva, el peligroso «tufo» de las bodegas, como se conoce en el argot de los viticultores.

Hasta el lugar del accidente han asistido el helicoptero medicalizado con base en Don Benito, personal sanitario del PAC de Almendralejo, una ambulacia de Soporte Vital Basico de Almendralejo varias dotaciones del parque de bomberos de Almendralejo, las patrullas de servicio de la Guardia Civil y un técnico de seguridad y salud laboral de la Dirección General de Trabajo.