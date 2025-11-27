Don Benito inicia un nuevo programa de formación para padres

E. Domeque Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Don Benito pone en marcha el programa 'Zonas de formación parental', una iniciativa en la que se abordarán diferentes asuntos que preocupan especialmente a los padres y madres: salud mental, nutrición saludable, Inteligencia Artificial, sexualidad o conductas de riesgo en redes sociales.

«Hemos escuchado las demandas en ediciones anteriores, por eso los temas de las formaciones son asuntos en los que sabemos que hay interés y preocupación», explica Violeta Casado, concejal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Las sesiones tendrán lugar mensualmente en el centro educativo municipal 'Margarita Salas', de 10.00 a 12.30 horas. La primera será este sábado, 29 de noviembre, y estará enfocada en salud mental en la población infanto-juvenil y convivencia familiar. Será impartida por la psicóloga Pilar Lavadiño, de Proines Salud Mental.

La siguiente, sobre alimentación, será el 31 de enero y correrá a cargo de María Cortés Sánchez, graduada en Nutrición Humana y Dietética.