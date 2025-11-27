HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Don Benito inicia un nuevo programa de formación para padres

E. Domeque

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Don Benito pone en marcha el programa 'Zonas de formación parental', una iniciativa en la que se abordarán diferentes asuntos que preocupan especialmente a los padres y madres: salud mental, nutrición saludable, Inteligencia Artificial, sexualidad o conductas de riesgo en redes sociales.

«Hemos escuchado las demandas en ediciones anteriores, por eso los temas de las formaciones son asuntos en los que sabemos que hay interés y preocupación», explica Violeta Casado, concejal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Las sesiones tendrán lugar mensualmente en el centro educativo municipal 'Margarita Salas', de 10.00 a 12.30 horas. La primera será este sábado, 29 de noviembre, y estará enfocada en salud mental en la población infanto-juvenil y convivencia familiar. Será impartida por la psicóloga Pilar Lavadiño, de Proines Salud Mental.

La siguiente, sobre alimentación, será el 31 de enero y correrá a cargo de María Cortés Sánchez, graduada en Nutrición Humana y Dietética.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  7. 7 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9

    La UEx se posiciona como la mejor universidad de España en dos disciplinas científicas
  10. 10 Macarraca es el nuevo Bib Gourmand extremeño de la Guía Michelin España 2026: «Estamos muy contentos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Don Benito inicia un nuevo programa de formación para padres