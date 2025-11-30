HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras chocar con una señal de la avenida de Elvas
FUENTE DEL MAESTRE

Doce alumnos se podrán formar en instalaciones solares en Fuente del Maestre

Redacción

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Fuente del Maestre recibirá 292.000 euros para el programa de Formación y Empleo de la Junta de Extremadura, según anunció esta semana el alcalde de la localidad, Juan Antonio Barrios. «Seguimos con las buenas noticias, y hoy toca anunciar la subvención para el proyecto de formación y empleo ESCALA (antiguas Escuelas Taller), en la especialidad de montaje y mantenimiento de instalaciones solares y fotovoltaicas», aportó el primer edil local, que añadió que podrán beneficiarse doce alumnos.

Por último, el alcalde señaló que «seguimos trabajando y luchando para mejorar la empleabilidad de los fontaneses».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  2. 2

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  3. 3 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras chocar con una señal de la avenida de Elvas
  4. 4

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  7. 7

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  8. 8

    La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón
  9. 9

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  10. 10 La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Doce alumnos se podrán formar en instalaciones solares en Fuente del Maestre