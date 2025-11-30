Doce alumnos se podrán formar en instalaciones solares en Fuente del Maestre

Redacción Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Fuente del Maestre recibirá 292.000 euros para el programa de Formación y Empleo de la Junta de Extremadura, según anunció esta semana el alcalde de la localidad, Juan Antonio Barrios. «Seguimos con las buenas noticias, y hoy toca anunciar la subvención para el proyecto de formación y empleo ESCALA (antiguas Escuelas Taller), en la especialidad de montaje y mantenimiento de instalaciones solares y fotovoltaicas», aportó el primer edil local, que añadió que podrán beneficiarse doce alumnos.

Por último, el alcalde señaló que «seguimos trabajando y luchando para mejorar la empleabilidad de los fontaneses».