Vara afirma que la moción de censura es la solución a la crisis institucional de Alburquerque

agustín fuentes | redacción Martes, 26 de abril 2022, 14:58 Comenta Compartir

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, consideró este martes que la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Alburquerque es la «salida para la crisis institucional» del municipio.

Como adelantó el lunes HOY.es, el partido local IPAL y el PSOE han decidido presentar una moción de censura para desalojar a Marisa Murillo del poder debido a la quiebra económica e institucional de la población. Manuel Gutiérrez (IPAL) será alcalde, y Juan Carlos Prieto (PSOE) ejercerá de primer teniente de alcalde.

Según Vara, «los concejales han decidido en el ejercicio de su responsabilidad presentar una moción de censura, que es algo que está contemplado en las leyes y que desde el punto de vista de la realidad fáctica es la salida que se ha planteado para la crisis institucional que en este momento vive la ciudad», aseveró según recoge Europa Press.

Por su parte, la Diputación de Badajoz se pondrá a disposición de la nueva corporación municipal que surgirá en Alburquerque para «ayudarle en todo lo que necesite cuando salga adelante» la moción de censura.

De este modo lo señaló el vicepresidente primero de la institución provincial, Ricardo Cabezas.

«La Alcaldía no la recupera el PSOE. Es el IPAL en colaboración con los socialistas los que han registrado ahora la moción de censura, que en los ayuntamientos es constructiva, es positiva, saldrá adelante porque si no no la pueden presentar. Y cuando salga adelante nos pondremos (la Diputación de Badajoz) a disposición de la nueva corporación para ayudarles en todo lo que necesiten», afirmó Cabezas en una rueda de prensa en Mérida.

Mientras tanto, Gutiérrez y Prieto comparecieron ante la prensa para explicar los detalles de la anunciada moción de censura que llevarán al pleno extraordinario del 10 de mayo.

En su alocución, Prieto hizo un repaso desde que entró en el equipo de Gobierno de la todavía alcaldesa hasta su salida del mismo tras mostrar su apoyo a los trabajadores municipales en sus reivindicaciones.

Añadió que no habían presentado antes la moción a la espera de que el equipo de Gobierno acometiera los acuerdos del Pleno. Pero tras comprobar que estos no se habían cumplido, decidieron usar esta herramienta legal, tras estudiarla detenidamente con un bufete de abogados.

Ninguno estará liberado

Añadió que ninguno de los siete ediles del equipo de Gobierno estarán liberados y que cada uno seguirá viviendo de su trabajo.

El PSOE tendrá las concejalías de Servicios Sociales y Participación Ciudadana (Noelia Pavón) y Baldíos, turismo y empresas, con Jesús Martin.

Nada más llegar al gobierno encargarán una auditoria de cuentas para tener una foto real de las arcas municipales y el verdadero alcance de la deuda municipal. Con ella podrán saber los objetivos reales que podrán marcarse. Realizarán un plan de viabilidad económica y financiera con las diferentes administraciones para poder establecer un plan de pago y aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social y las diferentes administraciones.

Plan de pago

Uno de los puntos importantes será aprobar un plan de pago con todos los empleados municipales a los que se les deben nóminas.

Juan Carlos Prieto reconoce que la situación a la que se enfrentan, de bancarrota dejada por el actual equipo de Gobierno, es de extrema dificultad, por lo que van a necesitar la colaboración de todo el pueblo.

Manuel Gutiérrez, portavoz de IPAL, y próximo Alcalde de Alburquerque, comenzó diciendo que este acuerdo será trascendental para el futuro de Alburquerque. Una decisión que no ha sido nada fácil por la dificultad que entraña hacerse con las riendas de un Ayuntamiento en ruina, pero que estaba siendo demandada por la mayoría de los vecinos de la localidad.

Gutiérrez dijo que la moción de censura es la única opción que les queda tras comprobar que el equipo de Gobierno no renunciaba a pesar de quedarse sin concejales, en minoría y de seguir bloqueando la solución a los problemas, un bloqueo que se extiende a muchas administraciones con las que este Ayuntamiento tiene todas las puertas cerradas por su pésima gestión.

Una moción que afrontarán con decisión firme y valentía por el bien de todo el pueblo.

Una moción de censura que llega además como consecuencia de la inacción de la Alcaldesa quien se niega a gobernar el Ayuntamiento.

Gutiérrez señaló que no van a traer recetas milagrosas para solucionar el gran problema que ha generado este gobierno, pero al menos si van a frenar la sangría originada por la nefasta gestión de 25 años de gobierno vadillista.

Elecciones municipales

Su intención es iniciar una transición que durará solo un año, hasta las próximas elecciones municipales, asumiendo el desgaste que esto les provocará pero sin intención de perpetuarse en el Gobierno. «No vamos a trabajar para ganar las próximas elecciones, nuestro único cometido será que Alburquerque pueda salir adelante» y para ello han formado este equipo, sin ideales políticos, pero con ganas de trabajar por el pueblo. Y todo ello siendo conscientes del escaso margen de maniobra y económico.

Su modelo de trabajo se basará en varios principios fundamentales, el respeto por la democracia, por la ley, la transparencia y la información a todos los ciudadanos.

«Voy a tener la suerte de liderar un equipo de trabajo jamás visto en Alburquerque» señalaba Gutiérrez, quien anunciaba que la gestión municipal dejará de ser personalista, tal y como había sido hasta ahora con Ángel Vadillo, y será una gestión en equipo sin personalismos, con un protagonismo importante para los funcionarios y empleados municipales a los que se les tendrá muy en cuenta para todo.

IPAL y PSOE harán un esfuerzo pedagógico en la población para demostrar que la unión hace la fuerza, una unión que quieren trasladar al resto de la ciudadanía.

Gutiérrez dijo que espera que la ciudadanía sea consciente de que este nuevo equipo de Gobierno tendrá que estar en los juzgados como consecuencia de las cientos de demandas interpuestas al gobierno actual, además de los números viajes que tendrán que realizar a Madrid, Mérida o Badajoz para gestionar con todas las administraciones la ayuda que requiere la situación de bancarrota del Ayuntamiento.

Austeridad

Gutierréz dijo que se basarán en unos principios de buen gobierno, la eficacia, la austeridad, la imparcialidad y la responsabilidad.

Tras finalizar la rueda de prensa, Gutiérrez y Prieto posaron junto a Luis Paniagua, portavoz del PP de Alburquerque en señal de concordia y de colaboración entre todas las formaciones políticas de Alburquerque con el objetivo de solucionar los problemas de la población.