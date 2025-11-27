La Diputación programa para el domingo en Alburquerque la visita teatralizada 'Sabor medieval'

El Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz continúa con un programa de actividades turísticas dirigidas con el objetivo ... de atraer visitantes y residentes a diferentes puntos de la provincia, ofreciendo experiencias únicas que combinan cultura, tradición y gastronomía.

Una de las citas destacadas de esta iniciativa tendrá lugar este domingo en Alburquerque. Bajo el título 'Sabor medieval', se invita a los participantes a sumergirse en la historia a través de una visita teatralizada por las calles y rincones del Alburquerque medieval.

La actividad está diseñada para sumergir a los participantes, «en la fascinante historia medieval de esta pintoresca villa». Los asistentes serán conducidos por guías expertos a través de sus estrechas calles empedradas, «maravillándose con la imponente muralla que aún la abraza». La experiencia, diseñada para toda la familia, culminará con una cata final de quesos de la tierra, maridando así la riqueza histórica con el patrimonio gastronómico local.