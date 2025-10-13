Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal Luis Paniagua, único representante de los populares en el pleno municipal, era un hombre muy cercano a Víctor Píriz, que también ha abandonado recientemente su cargo en la Junta de Extremadura

P. Cordovilla Lunes, 13 de octubre 2025, 13:15 Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular de Alburquerque y único concejal de la formación en el Ayuntamiento, Luis Paniagua, presentará este martes en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alburquerque su renuncia al cargo y al partido. Una decisión que, aunque era 'un secreto a voces', se ha hecho efectiva tras registrar su escrito de dimisión en el consistorio.

En declaraciones a Radio Comarca de Alburquerque, Paniagua explicó que había decidido esperar al pleno del próximo martes para hacer oficial su salida y ofrecer públicamente las explicaciones oportunas. «Me sorprende la falta de secretismo institucional», lamentó, en referencia a que la noticia se filtrara a los medios antes de hacerse oficial.

El ya exconcejal del PP reconoció que, por el momento, no se conoce quién ocupará su puesto, aunque aseguró que en cuanto se decida el relevo, se comunicará en una rueda de prensa. «Lo anunciaremos oficialmente y daremos todas las explicaciones que sean necesarias», afirmó.

Paniagua llegó a la política con el objetivo de contribuir a sacar a Alburquerque de la difícil situación económica y administrativa heredada de la anterior corporación. Durante su etapa en el Ayuntamiento ha defendido una gestión rigurosa, centrada en la recuperación económica y en proyectos clave para el municipio, como la rehabilitación del Castillo de Luna, cuya ejecución reclamó en repetidas ocasiones ante la Junta de Extremadura.

Situación complicada para el PP local

Su dimisión se produce semanas después de la renuncia de su número dos y referente político, Víctor Píriz, que recientemente dejó su cargo como secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura para incorporarse al sector privado en Madrid. No obstante, Píriz continúa siendo el número dos en la lista del Partido Popular de Alburquerque, aunque se desconoce si mantendrá su posición en el grupo local tras los últimos acontecimientos.

Paniagua lamentó en su momento la salida de Píriz del Gobierno regional, asegurando que «la Junta ha perdido un tesoro, un lingote de oro», en alusión al valor profesional y político de su compañero.

Por el momento no se ha confirmado si ambas dimisiones están relacionadas, la coincidencia temporal deja al Partido Popular de Alburquerque en una situación complicada. En apenas unas semanas, la formación ha perdido o está a punto de perder a sus dos principales referentes locales.

Paniagua, que siempre ha mantenido un criterio propio y un discurso alejado de las polémicas internas, había manifestado en varias ocasiones su malestar con el funcionamiento orgánico de los partidos y con la falta de información sobre asuntos relevantes para el municipio. «No soy un hombre de partido, me gusta que las cosas se hagan bien y que se piense en el pueblo», declaró en una entrevista anterior.

La salida de Paniagua supone el final de una etapa breve pero intensa en la política local. Su marcha deja al PP de Alburquerque con la tarea inmediata de reorganizar su dirección y designar un nuevo concejal, en un momento de notable incertidumbre tras la marcha de Paniagua y la renuncia institucional de Píriz.