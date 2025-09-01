Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada Antes de ser alto cargo de la Junta fue diputado en el Congreso durante dos legislaturas representando a la provincia de Badajoz

Luis Expósito Badajoz Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:31 Comenta Compartir

Víctor Píriz dimite como Secretario General de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura para incorporarse a una empresa privada en Madrid. Así lo ha anunciado en redes sociales después de haberlo comunicado a la presidenta María Guardiola. Se incorporará a su nuevo trabajo a comienzos de este mes de septiembre.

«Han sido nueve años fantásticos y frenéticos en los que he tenido el privilegio y el honor de poder representar a los extremeños y de trabajar para ellos, algo que, estoy convencido, es un regalo al alcance de muy pocos y que intenté aprovechar lo mejor que pude y supe defendiendo siempre a mi tierra», ha asegurado.

Víctor Valentín Píriz Maya (Talavera la Real, 22 de julio de 1975) fue nombrado secretario general de Economía con el inicio de la actual legislatura, en 2023. Antes fue diputado en el Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz durante dos mandatos. Fue elegido en los comicios celebrado en agosto de 2016 en sustitución del fallecido Alejandro Ramírez del Molino Morán, cargo que renovó tras las elecciones de abril de 2019 y de noviembre del mismo año, y donde ejerció como portavoz de Presupuestos del Grupo Popular. En 2023, fue también el segundo de la lista del PP para las elecciones municipales de Alburquerque, dado que su madre era natural de aquella localidad.

Precisamente fue él quien promovió el recurso presentado por el Partido Popular contra la candidatura socialista que encabezaba en 2019 Ángel Vadillo. Argumentó que concurría en el candidato una causa de inelegibilidad al estar condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz con dos años y seis meses de prisión por obstrucción a la justicia y amenazas, además de inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, que no había sido cumplida porque el condenado había solicitado el indulto, que fue concedido parcialmente el 8 de febrero de 2019, por lo que el juzgado consideró que no podía ser elegido como concejal hasta que no cumpliese la condena.

«Quiero agradecer la oportunidad de los Presidentes Mariano Rajoy y Pablo Casado y de los secretarios generales María Dolores de Cospedal y Teodoro García Egea para poder representar en Madrid a los extremeños en nombre del Partido Popular; y a María Guardiola por darme el honor de poder trabajar para mis paisanos en estos dos últimos años. Infinitamente agradecido por las oportunidades que me brindaron», ha asegurado en su mensaje de despedida en sus redes.

Formación

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Extremadura y máster en Administración de Empresas por la Escuela de negocios EOI, y en Economía, Empresa y Trabajo por la misma universidad. Ha trabajado en el departamento financiero de empresas como Assa Abloy, Nestlé, Grupo Joca o Grupo Herrera.

Desde 2008 trabajó en el sector público; primero en el área de salud y posteriormente en innovación. Fue responsable financiero, director general y subdirector de Fundecyt (Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura), el parque científico y tecnológico de Extremadura. También ha sido profesor asociado del departamento de Economía de la Universidad de Extremadura y profesor de economía de la escuela de negocios ITAE.