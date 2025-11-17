El Día Universal de la Infancia en Don Benito se celebra los días 19 y 20

E. Domeque Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La concejalía de Política Sociales, Familias e Igualdad presentó el pasado lunes el programa de actividades con motivo del Día Universal de la Infancia. Se celebrará los días 19 y 20 de noviembre, bajo el lema 'Enciéndete por los derechos de la infancia en el entorno digital'.

En los centros educativos se trabajará estos días sobre el derecho digital, a través de reflexiones, debates y la elaboración de un 'kit de seguridad digital' con materiales audiovisuales y guías pedagógicas facilitadas por el Ayuntamiento.

El día 19, la Casa de la Cultura acogerá el acto institucional del Día Mundial de la Infancia.

El 20 de noviembre, en este mismo espacio, se celebrará el Pleno del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA), recientemente renovado con nuevos integrantes. Además, habrá diferentes actividades en el solar del antiguo Banesto.

Como cada año, Don Benito volverá a volcarse con la marcha infantil por los derechos de la infancia, que se celebrará el día 20, a las 12.00 horas.

