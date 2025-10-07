HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Droga y dinero intervenidos a los dos hermanos de Los Santos de Maimona
Suceso en Extremadura

Detenidos dos hermanos por traficar con cocaína y MDMA durante la Feria de Zafra

Los arrestados son vecinos de Los Santos de Maimona y fueron interceptados cuando acudían a un vehículo en el que tenían oculta la droga

Martes, 7 de octubre 2025, 11:06

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, dos hermanos residentes del municipio pacense de Los Santos de Maimona, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por traficar con droga en el recinto ferial de Zafra.

El arresto se produjo durante la madrugada del sábado al domingo dentro del dispositivo especial de seguridad establecido para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes, así como su tenencia y consumo durante la celebración de la Feria Internacional del Ganado de Zafra. Los agentes, con perros adiestrados en la búsqueda de sustancias estupefacientes del Servicio Cinológico de la Comandancia de Badajoz, detectaron en el recinto ferial la actitud sospechosa de dos jóvenes en una zona de gran afluencia de personas.

Una vez identificados cuando se disponían a subir a un vehículo estacionado en las proximidades, los hermanos mostraron una actitud nerviosa y esquiva ante la presencia policial, por lo que se llevó a cabo la inspección superficial tanto de sus pertenencias como del vehículo, dónde se localizando ocultas entre sus vestimentas y bajo el asiento del copiloto, unos 22 gramos de cocaína y MDMA preparadas para su venta. «Droga de la que podría obtenerse en el mercado ilícito unas 100 dosis», reseña la Guardia Civil.

Además de las sustancias tóxicas intervenidas, hallaron 970 euros en billetes de diverso valor.

Con las pruebas incriminatorias se les detuvo y fueron trasladados a dependencias oficiales, donde se le instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito contra la salud pública al traficar con drogas. Diligencias que, junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Zafra.

Hachís y marihuana

En otras dos actuaciones no relacionadas entre sí, llevadas a cabo contra el tráfico de drogas, a finales de septiembre fueron detenidas e investigadas dos personas.

La primera de ellas, un vecino de Badajoz fue interceptado cuando circulaba con su vehículo dentro del término municipal de Villanueva de la Serena, interviniéndole en un bolso de mano una tableta con 100 gramos de hachís, de la que podrían extraerse 400 dosis.

En la segunda, se desmanteló en un solar del término municipal de Zahínos una pequeña plantación de marihuana que su propietario vecino de la localidad, las cultivaba bajo lonas con un sistema de riego por goteo.

Las diligencias instruidas al pacense y al zahinero fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción correspondiente de Villanueva de Serena y Jerez de los Caballeros.

