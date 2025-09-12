HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un coche sale ardiendo en la salida de Badajoz y provoca retenciones
Residencia de mayores Nuestra Señora de Perales, ubicada en Arroyo de San Serván HOY
Sucesos de Extremadura

Desalojan una residencia de Arroyo de San Serván por un fuego en las calderas y el depósito de combustible

La rápida actuación de los bomberos del parque del Cpei en Mérida evitó que las llamas llegaran al interior de las instalaciones

Salvador Vallejo

Salvador Vallejo

Badajoz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:07

El incendio en las calderas exteriores de la residencia de mayores Nuestra Señora de Perales, ubicada en Arroyo de San Serván, provocó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes el desalojo de unas 70 personas.

Según informan los bomberos del CPEI de Mérida y el 112 Extremadura a este periódico, el incidente tuvo lugar a las 22.30 horas, cuando reventó un depósito de gasoil. Los bomberos acudieron rápidamente ante la posible gravedad del suceso, al tratarse de un lugar donde habita gente mayor, apuntan. Los vecinos habían colaborado para evacuar a gran parte de los residentes antes de que llegaran los bomberos y, la inmediata actuación de estos últimos, evitó que el fuego se propagara a las instalaciones interiores.

No hubo que lamentar daños personales -más allá de algún ataque de ansiedad, explican los bomberos-, y los daños materiales afectaron principalmente al exterior de la residencia.

Sobre la 1 de la madrugada, después de que los bomberos mitigaran con arena (entre otros útiles) los posibles residuos generados dentro de la residencia con el agua y el gasoil, y comprobaran de esta forma que la habitabilidad de las instalaciones era la correcta, los ancianos pudieron alojarse de nuevo en la residencia.

Aparte de los bomberos, se desplazaron al lugar de los hechos efectivos del SES, patrullas de servicio de la Guardia Civil y una Unidad de Soporte Vital Básico de Cruz Roja.

Te puede interesar

