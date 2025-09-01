El cupón de la ONCE deja en Montijo un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años El número premiado ha sido el 37208 serie 005

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:37 Comenta Compartir

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Montijo un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en el sorteo del sábado, 30 de agosto. El número premiado ha sido el 37208 serie 005.

El vendedor de la ONCE, Francisco Mata Sáez, ha sido quien ha llevado la suerte a Montijo, localidad donde realiza su labor de venta desde hace más de diez años.

Con el Sueldazo Fin de Semana, por tan solo 2 euros, los sábados y domingos se puede ganar un primer premio de un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado y, además, 4 segundos premios de 2.000 euros al mes durante 10 años.

El cupón ganador del primer premio del Sueldazo Fin de Semana estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción.

Los ganadores de los 4 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 5ª.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.