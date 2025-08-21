Cuatro mujeres heridas en un choque entre dos vehículos en Esparragalejo

R. H. Jueves, 21 de agosto 2025, 17:45 Comenta Compartir

Cuatro mujeres han resultado heridas en la tarde de este jueves 21 de agosto em um choque entre dos vehículos en la EX-209, dentro del término municipal de Esparragalejo

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente de tráfico ha tenido lugar en torno a las 15.16 horas, cuando se ha recibido una llamada alertando de una colisión entre dos automóviles en el kilómetro 56 de la citada carretera.

Como consecuencia de este suceso, cuatro mujeres han resultado heridas. Tres de ellas, de 57, 69 y 53 años, han sido trasladadas al hospital de Mérida con policontusiones. Según las primeras valoraciones realizadas por el personal sanitario que les ha atendido en un primer momento, las afectadas se encontraba en estado 'menos grave'. La cuarta herida, de 30 años, ha sufrido con heridas leves y ha sido dada de alta 'in situ'.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos sanitarios (una ambulancia convencional, una Unidad Medicalizada de Emegrencias y un equipo de Soporte Vital Básico), patrullas de la Guardia Civil, bomberos del CPEI de la Diputación de Badajoz y unidades de emergencias en carreteras.