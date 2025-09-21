HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Kilómetro 672 de la A-66. GOOGLE MAPS
Sucesos en Extremadura

Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona

Todos los afectados precisaron de traslado al hospital; ninguno presentó lesiones de gravedad

R. H.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:00

Cuatro personas resultaron heridas este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 672 de la A-66, cerca de Los Santos de Maimona y en dirección a Mérida. Según informa el 112 Extremadura, el incidente, que implicó a dos vehículos, tuvo lugar a las 20.55 horas.

Los afectados son un hombre de 35 años, trasladado al Hospital de Zafra en estado leve con múltiples contusiones; una mujer de 50 años, atendida en el mismo hospital en estado «menos grave»; una mujer de 61 años, trasladada en estado leve al Hospital Tierra de Barros; un hombre de 63 años, atendido en estado leve en el Hospital Tierra de Barros.

Se desplazaron al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada de Emergencia y un Soporte Vital Básico del SES, efectivos de Cruz Roja, de la Guardia Civil y de Bomberos del Cepei de Badajoz.

