Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona

21 de septiembre 2025

Cuatro personas resultaron heridas este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 672 de la A-66, cerca de Los Santos de Maimona y en dirección a Mérida. Según informa el 112 Extremadura, el incidente, que implicó a dos vehículos, tuvo lugar a las 20.55 horas.

Los afectados son un hombre de 35 años, trasladado al Hospital de Zafra en estado leve con múltiples contusiones; una mujer de 50 años, atendida en el mismo hospital en estado «menos grave»; una mujer de 61 años, trasladada en estado leve al Hospital Tierra de Barros; un hombre de 63 años, atendido en estado leve en el Hospital Tierra de Barros.

Se desplazaron al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada de Emergencia y un Soporte Vital Básico del SES, efectivos de Cruz Roja, de la Guardia Civil y de Bomberos del Cepei de Badajoz.