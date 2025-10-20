Continúa la extinción del fuego en una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara Los bomberos centran su trabajo en que las llamas no lleguen al silo ni a las naves y vigilar que el paveseo no provoque incendios en el perímetro

Efectivos de los bomberos de la Diputación de Badajoz durante las labores de extinción la pasada madrugada.

Los efectivos de tres parques de bomberos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz continúan las labores de extinción del incendio originado en la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, concretamente en la fábrica de corcho de Granulex, especializada en todo tipo de granulados de corcho.

Fuentes consultadas de los bomberos del CPEI señalan que la situación ha mejorado desde que las llamas ardieran de forma descontrolada desde primera hora de la tarde de este domingo. «Es difícil predecir si el incendio se va a dar por totalmente exinguido en el día de hoy. Que bajará la intensidad sí, por el simple hecho que el combustible del corcho se va a ir consumiendo poco a poco y aparte también que la llovizna que está cayendo y la humedad del ambiente va a hacer que que la combustión se ralentice un poquito», sostienen.

Durante la mañana los bomberos están centrados «fundamentalmente en evitar la ignición de los corchos, de las naves de corcho que hay alrededor y del silo», detallan . «Y también sin bajar la guardia por si el paveseo produce algún incendio de pastos y demás que estén por los alrededores», añaden.

Las llamas han afectado hasta el momento al corcho apilado en una nave cubierta y en un patio, en el que había montones de este material a la espera de ser tratado.

Ampliar Corcho ardiendo en el interior de una nave. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Efectivos desplegados

Actualmente se encuentran en la zona del incendio, que ha afectado a corcho apilado en el exterior y el almacenado en una nave, los efectivos de tres parques: Alburquerque, Mérida y Villafranca de los Barros. Los bomberos del parque de Puebla de la Calzada han sido desmovilizados a las 8.00 horas.

Durante el domingo también colaboraron los bomberos voluntarios de San Vicente de Alcántara y una dotación de la Diputación de Cáceres, procedente del parque de Valencia de Alcántara.

Pavesas a un kilómetro

Controlar un fuego de corcho es complicado porque este material conserva mucho el calor, pero además las rachas de viento hacen que las llamas sean enormes y una columna de humo negro inmensa se pudiera ver en la localidad pacense.

Para evitar mayor peligro muchos camiones y vehículos retiranon durante las primeras horas del fuego el corcho almacenado en otras zonas cercanas a Granulex, ya que hay mucho miedo a que las llamas salten a los patios cercanos. Hubo pavesas que llegan a más de un kilómetro del incendio debido a la fuerza del viento.

Granulex

San Vicente de Alcántara es la capital extremeña de la industria del corcho y uno de los núcleos de producción más importantes del mundo. De hecho, de sus fábricas salen cada año el 15% de la producción mundial de tapones de corcho.

Según indica la propia web de la empresa, Granulex cuenta con 75 años de experiencia en «molturación del corcho en todos sus aspectos y variables». Cuenta con unas instalaciones renovadas y modernas que han sufrido este domingo el incendio.

Esta empresa, según indicó HOY en un reportaje en 2018, no solo se distingue por la fabricación de los usos más tradicionales del corcho, como tapones, sino también por variantes como su utilización en campos de fútbol.